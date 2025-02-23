«Салават Юлаев» — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть трансляцию
Сегодня, 23 февраля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и ЦСКА. Встреча начнётся в 14:30 мск.
Матч «Салават Юлаев» — ЦСКА 23 февраля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
Это будет вторая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. Первый матч всухую выиграл ЦСКА со счётом 2:0. Армейцы подошли к этой встрече с трёхматчевой серий поражений, уфимцы уступили две встречи кряду.
На данный момент ЦСКА занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» расположился на третьей строчке Востока.
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