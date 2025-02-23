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Андрей Коваленко оценил шанс скорого возвращения сборной России на международную арену

Андрей Коваленко оценил шанс скорого возвращения сборной России на международную арену
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Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко заявил, что последние события в мировой политике приближают скорое возвращение сборной России на международную арену.

— После турнира четырёх наций в Северной Америке заговорили о возвращении сборной России. Насколько серьёзны такие разговоры?
— Я считаю, что лёд тронулся. Во многом благодаря нашему уверенному курсу и ходу СВО. Другой фактор — новый президент США [Дональд Трамп], который за считаные дни смог изменить ситуацию в мире. Впереди Олимпиада-2026. Несмотря на то что в ИИХФ многим заправляют русофобы из европейских стран, есть шанс поехать на этот турнир.

— Как оцениваете этот шанс?
— Пошли разговоры о проведении матча Россия — США. Я считаю, эта игра может стать решающей — и пробить «железный занавес». Надо сделать всё возможное, чтобы его провести. Но правильно кто-то сказал в прессе, что это должна быть встреча на взаимовыгодных условиях. Если под американцев только подстраиваешься, они тебя сминают, это бизнес. Кстати, ему в эти дни учится и Канада, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

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