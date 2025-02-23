Российский нападающий Андрей Кузьменко поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы за «Филадельфию Флайерз». Форвард стал автором гола в большинстве в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3). Голевой бросок сломал клюшку Кузьменко, который выбросил её из рук сразу после заброшенной шайбы. Ранее в этой же смене Кузьменко сломал ещё одну клюшку.
«Этот гол стал для меня сюрпризом. Это очень забавный момент и весёлая смена. Я сломал клюшку и быстро поехал к своей скамейке запасных, но ребята были так увлечены происходящим на льду, что не сразу откликнулись на мою просьбу о новой клюшке. Как только я коснулся шайбы новой клюшкой, она вновь сломалась. Я подумал: «О нет, опять…» Но тут я увидел, что шайба залетела в ворота, и воскликнул: «Ого, да это гол!».
Это первый подобный гол в моей карьере, получился довольно эмоциональный момент. Это было очень забавно, потому что я сломал две клюшки в одной смене и забросил шайбу», — цитирует Кузьменко пресс-служба клуба.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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