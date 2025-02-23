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Андрей Кузьменко поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы за «Филадельфию»

Андрей Кузьменко поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы за «Филадельфию»
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Российский нападающий Андрей Кузьменко поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы за «Филадельфию Флайерз». Форвард стал автором гола в большинстве в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3). Голевой бросок сломал клюшку Кузьменко, который выбросил её из рук сразу после заброшенной шайбы. Ранее в этой же смене Кузьменко сломал ещё одну клюшку.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Мичков (Лотон, Замула) – 02:07     1:1 Клингберг (Эмберсон, Браун) – 07:06     1:2 Драйзайтль (Савуа, Клингберг) – 09:31     2:2 Типпетт – 21:45     3:2 Кутюрье (Мичков) – 27:13     3:3 Экхольм (Драйзайтль) – 28:34     4:3 Типпетт (Мичков, Кутюрье) – 32:26     5:3 Кузьменко (Конечны, Ристолайнен) – 35:37 (pp)     6:3 Ристолайнен (Кутюрье) – 57:01    

«Этот гол стал для меня сюрпризом. Это очень забавный момент и весёлая смена. Я сломал клюшку и быстро поехал к своей скамейке запасных, но ребята были так увлечены происходящим на льду, что не сразу откликнулись на мою просьбу о новой клюшке. Как только я коснулся шайбы новой клюшкой, она вновь сломалась. Я подумал: «О нет, опять…» Но тут я увидел, что шайба залетела в ворота, и воскликнул: «Ого, да это гол!».

Это первый подобный гол в моей карьере, получился довольно эмоциональный момент. Это было очень забавно, потому что я сломал две клюшки в одной смене и забросил шайбу», — цитирует Кузьменко пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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