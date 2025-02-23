«Салават Юлаев» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 23 февраля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и ЦСКА. Встреча начнётся в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. Первый матч всухую выиграл ЦСКА со счётом 2:0. Армейцы подошли к этой встрече с трёхматчевой серий поражений, уфимцы уступили две встречи кряду.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» расположился на третьей строчке Востока.