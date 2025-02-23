«Это было неожиданно». Артемий Панарин оценил разгромное поражение от «Баффало»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал разгромное поражение в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:8), в котором «синерубашечники» проиграли первый период со счётом 0:5.

«Это было неожиданно. Мы не можем так начинать игру в ответственное время сезона», — цитирует Панарина пресс-служба клуба.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:8) был заменён после пяти пропущенных шайб в первом периоде. Панарин в прошедшем матче отметился результативной передачей.

Следующий матч «Рейнджерс» сыграют уже завтра с «Питтсбург Пингвингз».