Хмелевски: хочу, чтобы Ливо побил рекорд Мозякина по голам за сезон, он заслужил этого

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски заявил, что хочет, чтобы форвард уфимского клуба Джош Ливо побил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат КХЛ. Канадский форвард «Салавата» забросил 41 шайбу в 51 игре текущего сезона. Рекорд лиги по числу голов за одну регулярку принадлежит Сергею Мозякину (48 в 60 играх сезона-2016/2017 за «Металлург»).

– Я бы хотел, чтобы Ливо побил этот рекорд. Он заслужил этого. Конечно, ещё много работы осталось сделать, чтобы это произошло. Но думаю, все хотят, чтобы рекорд состоялся. Ему постоянно задают вопросы об этом и оказывают давление, а он молодец, не слушает никого и просто играет.

– То, что в последнее время против него особенно жёстко играют, влияет на Джоша?

– Я не думаю. Он сам понимает, какую работу проделал в этом сезоне и почему против него так жёстко играют. Так что ему просто нужно играть так же, как весь сезон. И быть готовым к жёсткости со стороны соперников. Ливо и сам это знает, потому что уже долго играет в хоккей, – цитируют Хмелевски «Известия».

Сегодня, 23 февраля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и ЦСКА. Встреча начнётся в 14:30 мск.