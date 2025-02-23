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Минское «Динамо» обыграло «Трактор» в суперигре и стало победителем 9-го тура «КХЛ 3х3»

Минское «Динамо» обыграло «Трактор» в суперигре и стало победителем 9-го тура «КХЛ 3х3»
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Сегодня, 16 февраля, завершился 9-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 9-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 3
Барыс
Астана
0:1 Китаров (Мигунов) – 00:51 (3x3)     1:1 Лапин – 05:18 (3x3)     1:2 Александров (Макеев) – 05:42 (3x3)     2:2 Макаров (Фиськов) – 06:02 (3x3)     3:2 Гусынин – 06:59 (3x3)     4:2 Сторчак (Макаров) – 07:55 (3x3)     5:2 Рыбин (Лямин) – 08:22 (3x3)     6:2 Сторчак (Фиськов) – 13:21 (3x3)     6:3 Мангисбаев (Александров) – 17:13 (3x3)     7:3 Сторчак (Макаров) – 17:26 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 9-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 10:50 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Лукашевич (Лоновенко) – 03:56 (3x3)     2:0 Захаров (Анисимов) – 04:55 (3x3)     2:1 Губарев (Богуш) – 10:28 (3x3)     3:1 Лукашевич (Кузнецов) – 11:31 (3x3)     4:1 Кузнецов (Слыш ) – 14:14 (3x3)     4:2 Несветаев – 15:37 (3x3)     4:3 Несветаев – 15:46     4:4 Пеньковский (Шумаков) – 17:14 (3x3)     5:4 Захаров (Лисичкин) – 19:10 (3x3)    

В суперигре встретились минское «Динамо» и «Трактор». Белорусский клуб одержал победу со счётом 2:1 и стал победителем 9-го тура «КХЛ 3х3».

Чемпионат КХЛ 3х3 . Суперигра
23 февраля 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Лоновенко (Кузнецов) – 06:03 (3x3)     2:0 Лукашевич (Кузнецов) – 12:16 (3x3)     2:1 Егор Иванов (Бородкин) – 15:33 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут. 10-й тур начнётся 27 февраля.

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