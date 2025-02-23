Комментатору матча «Баффало» — «Рейнджерс» разбили лицо шайбой

Неприятный инцидент произошёл в Баффало (США) во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором разгромную победу со счётом 7:2 одержали хозяева.

За две минуты до конца первого периода защитник «Рейнджерс» Уилл Борген попытался бросить шайбу по борту, но попал в лицо комментатору Робу Рэю, стоявшему за бортиком между скамеек запасных. Шайба рассекла ему бровь, оставив кровавый след на лице. Рэй продолжил свою работу, несмотря на инцидент.

Фото: ХК «Баффало»

Роб Рэй — бывший хоккеист, он провёл в НХЛ 15 лет и считается одним из самых жёстких игроков в истории лиги. Тафгай завершил карьеру с 3207 минутами штрафа — шестым в списке всех времён. Рэй дважды завершал сезон с 350+ минутами штрафа и набрал 200+ минут штрафа в 10 сезонах.