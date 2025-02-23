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Комментатору матча «Баффало» — «Рейнджерс» разбили лицо шайбой

Комментатору матча «Баффало» — «Рейнджерс» разбили лицо шайбой
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Неприятный инцидент произошёл в Баффало (США) во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором разгромную победу со счётом 7:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
8 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Куинн – 01:46     2:0 Далин (Гринвей) – 11:58     3:0 Томпсон (Петерка) – 15:32     4:0 Маклауд (Далин, Цукер) – 17:33     5:0 Далин (Томпсон, Цукер) – 18:21 (pp)     5:1 Крайдер (Панарин, Миллер) – 25:29 (pp)     5:2 Зибанеджад (Фокс, Миллер) – 31:25     6:2 Томпсон (Кулих) – 43:47     7:2 Маклауд (Цукер, Пауэр) – 45:40     8:2 Йокихарью (Бенсон, Гилберт) – 59:24    

За две минуты до конца первого периода защитник «Рейнджерс» Уилл Борген попытался бросить шайбу по борту, но попал в лицо комментатору Робу Рэю, стоявшему за бортиком между скамеек запасных. Шайба рассекла ему бровь, оставив кровавый след на лице. Рэй продолжил свою работу, несмотря на инцидент.

Фото: ХК «Баффало»

Роб Рэй — бывший хоккеист, он провёл в НХЛ 15 лет и считается одним из самых жёстких игроков в истории лиги. Тафгай завершил карьеру с 3207 минутами штрафа — шестым в списке всех времён. Рэй дважды завершал сезон с 350+ минутами штрафа и набрал 200+ минут штрафа в 10 сезонах.

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