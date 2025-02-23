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Салават Юлаев — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
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ХК ЦСКА поздравил россиян с Днём защитника Отечества

ХК ЦСКА поздравил россиян с Днём защитника Отечества
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Пресс-служба ХК ЦСКА поздравила россиян с Днём защитника Отечества и отметила героев специальной военной операции.

«Сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества. Хоккейный клуб ЦСКА поздравляет всех россиян с этим важным для нашей страны праздником!

Пусть железная воля, стойкость и мужество помогают вам добиваться успеха в любых жизненных ситуациях. Особо хотим отметить тех, кто защищает нашу Родину прямо сейчас, рискуя своей жизнью и здоровьем ради мирного неба над головой. Именно благодаря героям СВО наше Отечество чувствует себя в безопасности!» – говорится в сообщении пресс-служба армейского клуба.

Сегодня, 23 февраля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и ЦСКА. Встреча начнётся в 14:30 мск.

Матч «Салават Юлаев» — ЦСКА 23 февраля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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