ХК ЦСКА поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Пресс-служба ХК ЦСКА поздравила россиян с Днём защитника Отечества и отметила героев специальной военной операции.

«Сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества. Хоккейный клуб ЦСКА поздравляет всех россиян с этим важным для нашей страны праздником!

Пусть железная воля, стойкость и мужество помогают вам добиваться успеха в любых жизненных ситуациях. Особо хотим отметить тех, кто защищает нашу Родину прямо сейчас, рискуя своей жизнью и здоровьем ради мирного неба над головой. Именно благодаря героям СВО наше Отечество чувствует себя в безопасности!» – говорится в сообщении пресс-служба армейского клуба.

Сегодня, 23 февраля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и ЦСКА. Встреча начнётся в 14:30 мск.