Евгений Кузнецов назвал причины поражения СКА от «Куньлуня»
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал домашнее поражение от «Куньлунь Ред Стар» (4:6) и отметил слабую игру в обороне петербургского клуба. Форвард отметился двумя результативными передачами, завершив матч с отрицательным показателем полезности «-4».
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 6
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Андронов (Акользин, Педан) – 16:14 (5x5) 1:1 Лихачёв (Локхарт) – 19:30 (5x5) 1:2 Локхарт – 27:51 (4x5) 2:2 Зыков (Кузнецов, Никишин) – 29:02 (5x3) 2:3 Маккошен (О'Реган) – 31:25 (5x5) 2:4 Дрозг (Граовац) – 31:59 (5x5) 2:5 Ро (Фу, Кленденинг) – 33:10 (5x5) 3:5 Григоренко (Кузнецов, Хайруллин) – 49:39 (6x4) 4:5 Короткий (Педан, Кузьмин) – 53:39 (5x5) 4:6 Граовац (Кленденинг) – 54:34 (en)
«Дали сопернику создать много моментов, надо чётче играть в обороне. Как только это исправим, будем двигаться вперёд. В третьем периоде организовали навал, соперник сел, а мы вынуждены были рисковать. К сожалению, не получилось выиграть», – цитирует Кузнецова Metaratings.ru.
На данный момент СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
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