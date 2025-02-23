Евгений Кузнецов назвал причины поражения СКА от «Куньлуня»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал домашнее поражение от «Куньлунь Ред Стар» (4:6) и отметил слабую игру в обороне петербургского клуба. Форвард отметился двумя результативными передачами, завершив матч с отрицательным показателем полезности «-4».

«Дали сопернику создать много моментов, надо чётче играть в обороне. Как только это исправим, будем двигаться вперёд. В третьем периоде организовали навал, соперник сел, а мы вынуждены были рисковать. К сожалению, не получилось выиграть», – цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

На данный момент СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.