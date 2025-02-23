«До сих пор голова кружится». Мичков поделился эмоциями от игры с Макдэвидом

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков поделился эмоциями от победы в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3). Россиянин отметился голом и двумя результативными передачами и был признан лучшим игроком встречи.

«Быстрый гол придал мне уверенности. Новички команды добавили энергии и отлично выступили. Наша тройка забила хорошие голы, мы получили удовольствие от игры вместе. Надеюсь, это продолжится.

Матч с Макдэвидом — особенный? Конечно! В первом периоде он так легко обыграл меня, что у меня до сих пор кружится голова», — цитирует Мичкова пресс-служба клуба.

Всего в нынешнем сезоне на счету Мичкова 39 (17+22) очков в 56 матчах. Он занимает третье место в гонке бомбардиров нынешнего сезона среди новичков после Лэйна Хатсона (41) и Маклина Селебрини (40).