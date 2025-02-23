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«До сих пор голова кружится». Мичков поделился эмоциями от игры с Макдэвидом

«До сих пор голова кружится». Мичков поделился эмоциями от игры с Макдэвидом
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков поделился эмоциями от победы в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3). Россиянин отметился голом и двумя результативными передачами и был признан лучшим игроком встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Мичков (Лотон, Замула) – 02:07     1:1 Клингберг (Эмберсон, Браун) – 07:06     1:2 Драйзайтль (Савуа, Клингберг) – 09:31     2:2 Типпетт – 21:45     3:2 Кутюрье (Мичков) – 27:13     3:3 Экхольм (Драйзайтль) – 28:34     4:3 Типпетт (Мичков, Кутюрье) – 32:26     5:3 Кузьменко (Конечны, Ристолайнен) – 35:37 (pp)     6:3 Ристолайнен (Кутюрье) – 57:01    

«Быстрый гол придал мне уверенности. Новички команды добавили энергии и отлично выступили. Наша тройка забила хорошие голы, мы получили удовольствие от игры вместе. Надеюсь, это продолжится.

Матч с Макдэвидом — особенный? Конечно! В первом периоде он так легко обыграл меня, что у меня до сих пор кружится голова», — цитирует Мичкова пресс-служба клуба.

Всего в нынешнем сезоне на счету Мичкова 39 (17+22) очков в 56 матчах. Он занимает третье место в гонке бомбардиров нынешнего сезона среди новичков после Лэйна Хатсона (41) и Маклина Селебрини (40).

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