«До сих пор голова кружится». Мичков поделился эмоциями от игры с Макдэвидом

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков поделился эмоциями от победы в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3). Россиянин отметился голом и двумя результативными передачами и был признан лучшим игроком встречи.
«Быстрый гол придал мне уверенности. Новички команды добавили энергии и отлично выступили. Наша тройка забила хорошие голы, мы получили удовольствие от игры вместе. Надеюсь, это продолжится.
Матч с Макдэвидом — особенный? Конечно! В первом периоде он так легко обыграл меня, что у меня до сих пор кружится голова», — цитирует Мичкова пресс-служба клуба.
Всего в нынешнем сезоне на счету Мичкова 39 (17+22) очков в 56 матчах. Он занимает третье место в гонке бомбардиров нынешнего сезона среди новичков после Лэйна Хатсона (41) и Маклина Селебрини (40).
- 23 февраля 2025
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