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Салават Юлаев — ЦСКА. Прямая трансляция
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14:30 Мск
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«Салават Юлаев» – ЦСКА: составы команд на матч КХЛ сезона-2024/2025

«Салават Юлаев» – ЦСКА: составы команд на матч КХЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 23 февраля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и ЦСКА. Встреча начнётся в 14:30 мск. Стали известны составы команд.

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23 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Фото: ХК ЦСКА

Матч «Салават Юлаев» — ЦСКА 23 февраля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

Это будет вторая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. Первый матч всухую выиграл ЦСКА со счётом 2:0. Армейцы подошли к этой встрече с трёхматчевой серий поражений, уфимцы уступили две встречи кряду.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» расположился на третьей строчке Востока.

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