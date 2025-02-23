«Салават Юлаев» – ЦСКА: составы команд на матч КХЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 23 февраля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и ЦСКА. Встреча начнётся в 14:30 мск. Стали известны составы команд.
Фото: ХК «Салават Юлаев»
Фото: ХК ЦСКА
Это будет вторая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. Первый матч всухую выиграл ЦСКА со счётом 2:0. Армейцы подошли к этой встрече с трёхматчевой серий поражений, уфимцы уступили две встречи кряду.
На данный момент ЦСКА занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» расположился на третьей строчке Востока.