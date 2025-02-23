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Зибанеджад — о разгроме от «Баффало»: мы не дали себе шансов на победу

Зибанеджад — о разгроме от «Баффало»: мы не дали себе шансов на победу
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал разгромное поражение в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:8). «Синерубашечники» провалили первый период, уступив со счётом 0:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
8 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Куинн – 01:46     2:0 Далин (Гринвей) – 11:58     3:0 Томпсон (Петерка) – 15:32     4:0 Маклауд (Далин, Цукер) – 17:33     5:0 Далин (Томпсон, Цукер) – 18:21 (pp)     5:1 Крайдер (Панарин, Миллер) – 25:29 (pp)     5:2 Зибанеджад (Фокс, Миллер) – 31:25     6:2 Томпсон (Кулих) – 43:47     7:2 Маклауд (Цукер, Пауэр) – 45:40     8:2 Йокихарью (Бенсон, Гилберт) – 59:24    

«Нужно лучше управлять игрой. Если мы не очень хорошо начинаем матч и не можем держать высокий темп в плане движения шайбы, то нужно взять игру под контроль другим способом, а не стрелять себе в ногу. Это разочаровывает и сильно расстраивает. Сегодня мы вообще не дали себе шансов на победу. Так что нужно быть готовыми к завтрашней игре с «Питтсбургом», – цитирует Зибанеджада пресс-служба клуба.

Матч с «Пингвинз» пройдёт вечером 23 февраля и начнётся в 23:30.

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