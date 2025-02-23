Зибанеджад — о разгроме от «Баффало»: мы не дали себе шансов на победу

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал разгромное поражение в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:8). «Синерубашечники» провалили первый период, уступив со счётом 0:5.

«Нужно лучше управлять игрой. Если мы не очень хорошо начинаем матч и не можем держать высокий темп в плане движения шайбы, то нужно взять игру под контроль другим способом, а не стрелять себе в ногу. Это разочаровывает и сильно расстраивает. Сегодня мы вообще не дали себе шансов на победу. Так что нужно быть готовыми к завтрашней игре с «Питтсбургом», – цитирует Зибанеджада пресс-служба клуба.

Матч с «Пингвинз» пройдёт вечером 23 февраля и начнётся в 23:30.