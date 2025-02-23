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Салават Юлаев — ЦСКА. Прямая трансляция
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Виктор Козлов назвал причину спада результативности лучшего снайпера КХЛ Джоша Ливо

Виктор Козлов назвал причину спада результативности лучшего снайпера КХЛ Джоша Ливо
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов назвал причину спада результативности лучшего снайпера КХЛ Джоша Ливо. Канадский форвард получил сотрясение мозга 27 января в матче с «Ак Барсом» (3:4 ОТ), после чего пропустил следующую игру против «Авангарда» (4:2). Ливо не может забить на протяжении трёх матчей.

«Да, пока он не забивает, но я уверен, Джошуа — профессионал. Он найдёт тот драйв, ту волну, за счёт которой он проводил хорошие матчи. На 100% он ещё не восстановился, но он молодец. Если он говорит, что готов, значит он готов играть», — цитирует Козлова ТАСС.

Ливо забросил 41 шайбу в 51 игре текущего сезона. Рекорд лиги по числу голов за одну регулярку принадлежит Сергею Мозякину (48 в 60 играх сезона-2016/2017 за «Металлург»).

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