Вадим Шипачёв стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим 300 шайб

В эти минуты в Москве проходит матч между «Спартаком» и минским «Динамо». Идёт второй период — счёт 2:0 в пользу гостей. Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв отметился заброшенной шайбой и довёл общее число своих голов в КХЛ до 300.

Шипачёв стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим 300 шайб. Лучшим снайпером в истории Континентальной хоккейной лиги является Сергей Мозякин, забросивший 419 шайб.

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Шипачёв — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА. Также в КХЛ он выступал за череповецкую «Северсталь», московское «Динамо» и казанский «Ак Барс». В составе сборной России форвард выигрывал золото чемпионата мира — 2014 и Олимпийских игр — 2018, также он завоевал бронзу Олимпиады в 2022 году.