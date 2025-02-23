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Вадим Шипачёв стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим 300 шайб

Вадим Шипачёв стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим 300 шайб
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В эти минуты в Москве проходит матч между «Спартаком» и минским «Динамо». Идёт второй период — счёт 2:0 в пользу гостей. Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв отметился заброшенной шайбой и довёл общее число своих голов в КХЛ до 300.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Перерыв
0 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Тирни (Бориков) – 01:09 (5x5)     0:2 Шипачёв (Гросс, Мороз) – 29:09 (5x5)    

Шипачёв стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим 300 шайб. Лучшим снайпером в истории Континентальной хоккейной лиги является Сергей Мозякин, забросивший 419 шайб.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Шипачёв — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА. Также в КХЛ он выступал за череповецкую «Северсталь», московское «Динамо» и казанский «Ак Барс». В составе сборной России форвард выигрывал золото чемпионата мира — 2014 и Олимпийских игр — 2018, также он завоевал бронзу Олимпиады в 2022 году.

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