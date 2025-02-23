ЦСКА на выезде победил «Салават Юлаев», прервав серию из трёх поражений

В Уфе на стадионе « Уфа-Арена» закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

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Армейцы повели в счёте, забросив во втором периоде две шайбы с интервалом в одну минуту. Отличились Кирилл Долженков и Никита Нестеров. Хозяева отыгрались после точных бросков Денниса Яна и Шелдона Ремпала, реализовавшего большинство. В концовке периода Максим Соркин вновь вывел гостей вперёд. В заключительной двадцатиминутке форвард ЦСКА Павел Карнаухов забросил последнюю шайбу в матче.

ЦСКА прервал серию из трёх поражений подряд. После этой победы армейцы вновь поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Запада, набрав 72 очка. «Салават Юлаев» с 75 очками в активе продолжает оставаться на третьем месте в Восточной конференции.