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Салават Юлаев — ЦСКА. Прямая трансляция
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14:30 Мск
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Салават Юлаев — ЦСКА, результат матча 23 февраля, счет 2:4, КХЛ 2024-2025

ЦСКА на выезде победил «Салават Юлаев», прервав серию из трёх поражений
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В Уфе на стадионе « Уфа-Арена» закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Долженков (Касселс, Провольнев) – 24:20 (5x5)     0:2 Нестеров (Гурьянов, Касселс) – 25:33 (5x5)     1:2 Ян (Науменков, Тодд) – 30:45 (5x5)     2:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 32:11 (5x4)     2:3 Соркин (Полтапов, Седов) – 37:03 (5x5)     2:4 Карнаухов (Мамин) – 55:00 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Армейцы повели в счёте, забросив во втором периоде две шайбы с интервалом в одну минуту. Отличились Кирилл Долженков и Никита Нестеров. Хозяева отыгрались после точных бросков Денниса Яна и Шелдона Ремпала, реализовавшего большинство. В концовке периода Максим Соркин вновь вывел гостей вперёд. В заключительной двадцатиминутке форвард ЦСКА Павел Карнаухов забросил последнюю шайбу в матче.

ЦСКА прервал серию из трёх поражений подряд. После этой победы армейцы вновь поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Запада, набрав 72 очка. «Салават Юлаев» с 75 очками в активе продолжает оставаться на третьем месте в Восточной конференции.

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