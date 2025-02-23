Салливан — о разгроме от «Вашингтона»: игроки «Питтсбурга» обошли сами себя
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал разгромное поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (3:8).
НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Манджапане, Сандин) – 05:13 1:1 Летанг (Малкин, Томасино) – 18:21 (pp) 1:2 Фехервари (Дьюхейм, Рэддиш) – 21:10 2:2 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 26:36 2:3 Чикран (Дюбуа, Макмайкл) – 30:38 2:4 Чикран (Дюбуа, ван Римсдайк) – 34:17 2:5 Протас (Сандин, Карлсон) – 34:25 2:6 Уилсон (Фехервари, Рой) – 38:05 2:7 Строум (Рэддиш, Дюбуа) – 53:11 (pp) 3:7 Хайнен (Томасино, Хейз) – 54:22 3:8 Дьюхейм (Рой) – 57:19
«Мы обыграли сами себя во многих отношениях. Когда они забили свой четвёртый гол, счёт был 2:3, я думаю, что оставалось около пяти минут до конца второго периода, броски были 19:9 в нашу пользу. У нас было в два раза больше времени в зоне нападения, чем в зоне защиты. Мы чувствовали себя довольно хорошо относительно того, где находится игра, даже несмотря на то что мы уступали один гол. Затем мы бросились в нападение и в конечном итоге дали своим соперникам много голевых шансов», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.
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