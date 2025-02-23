Салливан — о разгроме от «Вашингтона»: игроки «Питтсбурга» обошли сами себя

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал разгромное поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (3:8).

«Мы обыграли сами себя во многих отношениях. Когда они забили свой четвёртый гол, счёт был 2:3, я думаю, что оставалось около пяти минут до конца второго периода, броски были 19:9 в нашу пользу. У нас было в два раза больше времени в зоне нападения, чем в зоне защиты. Мы чувствовали себя довольно хорошо относительно того, где находится игра, даже несмотря на то что мы уступали один гол. Затем мы бросились в нападение и в конечном итоге дали своим соперникам много голевых шансов», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.