«Спартак» всухую проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась сухой победой гостей со счётом 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Тирни (Бориков) – 01:09 (5x5) 0:2 Шипачёв (Гросс, Мороз) – 29:09 (5x5) 0:3 Мороз (Горбунов, Лайл) – 59:41 (en)
Уже на второй минуте матча канадский форвард минчан Крис Тирни с передачи Егора Борикова открыл счёт в матче. Во втором периоде Вадим Шипачёв укрепил преимущество гостей, забросив свою 300-ю шайбу в истории КХЛ. Ему ассистировали Джордан Гросс и Вадим Мороз. В заключительной двадцатиминутке победную точку поставил Мороз, отправивший шайбу в пустые ворота.
«Спартак» с 74 очками в активе продолжает оставаться на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции. Минчане набрали 71 очко и поднялись на пятое место на Западе.
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