«Спартак» всухую проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась сухой победой гостей со счётом 3:0.

Уже на второй минуте матча канадский форвард минчан Крис Тирни с передачи Егора Борикова открыл счёт в матче. Во втором периоде Вадим Шипачёв укрепил преимущество гостей, забросив свою 300-ю шайбу в истории КХЛ. Ему ассистировали Джордан Гросс и Вадим Мороз. В заключительной двадцатиминутке победную точку поставил Мороз, отправивший шайбу в пустые ворота.

«Спартак» с 74 очками в активе продолжает оставаться на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции. Минчане набрали 71 очко и поднялись на пятое место на Западе.