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«Вашингтон» — «Эдмонтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 21:00 мск

«Вашингтон» — «Эдмонтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 21:00 мск
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Сегодня, 23 февраля, в Вашингтоне на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Эдмонтон Ойлерз». Игра начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Эдмонтон» с 72 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона и четвёртую в Западной конференции. «Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона и всей Восточной конференции с 82 очками.

Накануне «Вашингтон» в гостях разгромил «Питтсбург» со счётом 8:3, а «Эдмонтон» уступил в выездном матче «Филадельфии» со счётом 3:6.

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