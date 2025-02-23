«Вашингтон» — «Эдмонтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 23 февраля, в Вашингтоне на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Эдмонтон Ойлерз». Игра начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На данный момент «Эдмонтон» с 72 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона и четвёртую в Западной конференции. «Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона и всей Восточной конференции с 82 очками.
Накануне «Вашингтон» в гостях разгромил «Питтсбург» со счётом 8:3, а «Эдмонтон» уступил в выездном матче «Филадельфии» со счётом 3:6.