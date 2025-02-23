«Вашингтон» — «Эдмонтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 23 февраля, в Вашингтоне на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Эдмонтон Ойлерз». Игра начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент «Эдмонтон» с 72 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона и четвёртую в Западной конференции. «Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона и всей Восточной конференции с 82 очками.

Накануне «Вашингтон» в гостях разгромил «Питтсбург» со счётом 8:3, а «Эдмонтон» уступил в выездном матче «Филадельфии» со счётом 3:6.