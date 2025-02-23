Дубль Митякина принёс «Нефтехимику» победу над «Трактором» в выездном матче

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Трактором» и «Нефтехимиком». Победу одержали гости со счётом 3:1.

Уже на 13-й секунде матча нападающий «Трактора» Михаил Горюнов-Рольгизер открыл счёт. Ему ассистировали Андрей Светлаков и Виталий Кравцов. Гости ответили дублем Евгения Митякина, которому в обоих голах результативной передачей помог Булат Шафигуллин. В конце третьего периода Жан-Себастьен Ди забросил третью шайбу гостей. Последние пять минут матча «Трактор» играл с пустыми воротами, но безрезультатно.

«Трактор» прервал свою трёхматчевую победную серию.