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Трактор — Нефтехимик, результат матча 23 февраля, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

Дубль Митякина принёс «Нефтехимику» победу над «Трактором» в выездном матче
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Трактором» и «Нефтехимиком». Победу одержали гости со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Горюнов-Рольгизер (Светлаков, Кравцов) – 00:13 (5x5)     1:1 Митякин (Шафигуллин) – 06:39 (5x5)     1:2 Митякин (Шафигуллин) – 26:30 (5x5)     1:3 Ди (Точилкин, Капустин) – 54:25 (5x5)    

Уже на 13-й секунде матча нападающий «Трактора» Михаил Горюнов-Рольгизер открыл счёт. Ему ассистировали Андрей Светлаков и Виталий Кравцов. Гости ответили дублем Евгения Митякина, которому в обоих голах результативной передачей помог Булат Шафигуллин. В конце третьего периода Жан-Себастьен Ди забросил третью шайбу гостей. Последние пять минут матча «Трактор» играл с пустыми воротами, но безрезультатно.

«Трактор» прервал свою трёхматчевую победную серию.

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