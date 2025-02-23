Дубль Митякина принёс «Нефтехимику» победу над «Трактором» в выездном матче
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Трактором» и «Нефтехимиком». Победу одержали гости со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Горюнов-Рольгизер (Светлаков, Кравцов) – 00:13 (5x5) 1:1 Митякин (Шафигуллин) – 06:39 (5x5) 1:2 Митякин (Шафигуллин) – 26:30 (5x5) 1:3 Ди (Точилкин, Капустин) – 54:25 (5x5)
Уже на 13-й секунде матча нападающий «Трактора» Михаил Горюнов-Рольгизер открыл счёт. Ему ассистировали Андрей Светлаков и Виталий Кравцов. Гости ответили дублем Евгения Митякина, которому в обоих голах результативной передачей помог Булат Шафигуллин. В конце третьего периода Жан-Себастьен Ди забросил третью шайбу гостей. Последние пять минут матча «Трактор» играл с пустыми воротами, но безрезультатно.
«Трактор» прервал свою трёхматчевую победную серию.
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