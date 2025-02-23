Минское «Динамо» подряд обыграло «Спартак» и московских одноклубников с общим счётом 8:0
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Сегодня, 23 февраля, минское «Динамо» на выезде обыграло московский «Спартак», одержав вторую подряд сухую победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Тирни (Бориков) – 01:09 (5x5) 0:2 Шипачёв (Гросс, Мороз) – 29:09 (5x5) 0:3 Мороз (Горбунов, Лайл) – 59:41 (en)
В четверг, 21 февраля, «Динамо» в гостях забросило пять безответных шайб в ворота московских одноклубников. В выездной серии по маршруту Подмосковье — Москва минчане одержали победы во всех четырёх матчах с общей разницей забитых и пропущенных шайб +13 (16-3).
Гостевая серия минского «Динамо»:
17.02.2025. «Витязь» — «Динамо» Мн — 2:4;
19.02.2025. ЦСКА — «Динамо» Мн — 1:4;
21.02.2025. «Динамо» М — «Динамо» Мн — 0:5;
23.02.2025. «Спартак» — «Динамо» Мн — 0:3.
Минчане набрали 71 очко в 57 играх и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
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