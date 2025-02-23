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Минское «Динамо» подряд обыграло «Спартак» и московских одноклубников с общим счётом 8:0

Сегодня, 23 февраля, минское «Динамо» на выезде обыграло московский «Спартак», одержав вторую подряд сухую победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

В четверг, 21 февраля, «Динамо» в гостях забросило пять безответных шайб в ворота московских одноклубников. В выездной серии по маршруту Подмосковье — Москва минчане одержали победы во всех четырёх матчах с общей разницей забитых и пропущенных шайб +13 (16-3).

Гостевая серия минского «Динамо»:

17.02.2025. «Витязь» — «Динамо» Мн — 2:4;

19.02.2025. ЦСКА — «Динамо» Мн — 1:4;

21.02.2025. «Динамо» М — «Динамо» Мн — 0:5;

23.02.2025. «Спартак» — «Динамо» Мн — 0:3.

Минчане набрали 71 очко в 57 играх и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции.