Илья Воробьёв одержал 350-ю победу в чемпионатах КХЛ

Сегодня, 23 февраля, московский ЦСКА под руководством главного тренера Ильи Воробьёва на выезде победил уфимский «Салават Юлаев» со счётом 4:2. Эта победа стала 350-й в карьере для Воробьёва в чемпионатах Континентальной хоккейной лиги.

49-летний Илья Воробьёв является главным тренером ЦСКА с сентября 2024 года. Ранее в КХЛ он тренировал магнитогорский «Металлург» (2015—2017, 2019—2023) и СКА из Санкт-Петербурга (2018—2019), работу в котором совмещал с должностью главного тренера сборной России.

ЦСКА прервал серию из трёх поражений подряд. После этой победы армейцы поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка.