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Илья Воробьёв одержал 350-ю победу в чемпионатах КХЛ

Илья Воробьёв одержал 350-ю победу в чемпионатах КХЛ
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Сегодня, 23 февраля, московский ЦСКА под руководством главного тренера Ильи Воробьёва на выезде победил уфимский «Салават Юлаев» со счётом 4:2. Эта победа стала 350-й в карьере для Воробьёва в чемпионатах Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Долженков (Касселс, Провольнев) – 24:20 (5x5)     0:2 Нестеров (Гурьянов, Касселс) – 25:33 (5x5)     1:2 Ян (Науменков, Тодд) – 30:45 (5x5)     2:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 32:11 (5x4)     2:3 Соркин (Полтапов, Седов) – 37:03 (5x5)     2:4 Карнаухов (Мамин) – 55:00 (5x5)    

49-летний Илья Воробьёв является главным тренером ЦСКА с сентября 2024 года. Ранее в КХЛ он тренировал магнитогорский «Металлург» (2015—2017, 2019—2023) и СКА из Санкт-Петербурга (2018—2019), работу в котором совмещал с должностью главного тренера сборной России.

ЦСКА прервал серию из трёх поражений подряд. После этой победы армейцы поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка.

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