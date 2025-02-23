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Ак Барс — Лада, результат матча 23 февраля 2025, счет 2:1, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» с минимальным перевесом обыграл «Ладу» в домашнем матче КХЛ
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На льду «Татнефть-Арены» в Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Ак Барс» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Кошелев (Пустозёров, Марченко) – 09:22 (5x4)     2:0 Галимов (Сафонов, Князев) – 20:30 (5x5)     2:1 Юртайкин (Неколенко, Михайлов) – 23:19 (5x4)    

Счёт открыл «Ак Барс» на 10-й минуте матча. Отличился Семён Кошелев, реализовавший большинство. Через 30 секунд после начала второго периода Артём Галимов увеличил преимущество хозяев. Гости ответили точным броском Данилы Юртайкина на 24-й минуте матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» набрал 76 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада», имеющая в активе 46 очков, занимает 10-е место на Востоке. Команда сохраняет теоретические шансы на попадание в плей-офф.

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