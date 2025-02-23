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«Сейчас не до празднования юбилея». Кадейкин — о 100-м матче Фукале в КХЛ

«Сейчас не до празднования юбилея». Кадейкин — о 100-м матче Фукале в КХЛ
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин прокомментировал поражение от нижнекамского «Нефтехимика» (1:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Горюнов-Рольгизер (Светлаков, Кравцов) – 00:13 (5x5)     1:1 Митякин (Шафигуллин) – 06:39 (5x5)     1:2 Митякин (Шафигуллин) – 26:30 (5x5)     1:3 Ди (Точилкин, Капустин) – 54:25 (5x5)    

— Сложно сказать, чего нам сегодня не хватило. Получилось бросать в створ, но моментов мы создали не очень много. После двух пропущенных шайб «Нефтехимик» взял игру под свой контроль и нам тяжело давалась оборона.

— Хорошо начали, открыли счёт уже на первой минуте, но потом немного отпустили момент.
— Да, мы хорошо начали. Вышли собранными, должны были создавать моменты. Мы хорошо играли, хорошо давили на соперника. Могу сказать, что у «Нефтехимика» не было много моментов, чтобы забить в наши ворота, просто они реализовывали их сразу. Первый раз было хорошее давление, второй — быстрая передача, которая переросла в гол. Возможно, мы немного потеряли концентрацию в некоторых моментах, и это стоило нам двух очков.

— У Зака Фукале сегодня 100 матчей в КХЛ, поздравили как-то вратаря?
— После игры Володя Ткачёв сказал пару слов. Но сейчас ни у него, ни у нас настроение не позитивное. Сейчас не до празднования юбилея, — сказал Кадейкин в интервью «Чемпионату».

«Трактор» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 82 очка в 60 играх. Команда прервала трёхматчевую победную серию.

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