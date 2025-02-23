«Сейчас не до празднования юбилея». Кадейкин — о 100-м матче Фукале в КХЛ

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин прокомментировал поражение от нижнекамского «Нефтехимика» (1:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Сложно сказать, чего нам сегодня не хватило. Получилось бросать в створ, но моментов мы создали не очень много. После двух пропущенных шайб «Нефтехимик» взял игру под свой контроль и нам тяжело давалась оборона.

— Хорошо начали, открыли счёт уже на первой минуте, но потом немного отпустили момент.

— Да, мы хорошо начали. Вышли собранными, должны были создавать моменты. Мы хорошо играли, хорошо давили на соперника. Могу сказать, что у «Нефтехимика» не было много моментов, чтобы забить в наши ворота, просто они реализовывали их сразу. Первый раз было хорошее давление, второй — быстрая передача, которая переросла в гол. Возможно, мы немного потеряли концентрацию в некоторых моментах, и это стоило нам двух очков.

— У Зака Фукале сегодня 100 матчей в КХЛ, поздравили как-то вратаря?

— После игры Володя Ткачёв сказал пару слов. Но сейчас ни у него, ни у нас настроение не позитивное. Сейчас не до празднования юбилея, — сказал Кадейкин в интервью «Чемпионату».

«Трактор» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 82 очка в 60 играх. Команда прервала трёхматчевую победную серию.