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«Они не понимают в хоккее». Евгений Кузнецов — о результатах опроса менеджеров КХЛ

«Они не понимают в хоккее». Евгений Кузнецов — о результатах опроса менеджеров КХЛ
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Нападающий СКА (Санкт-Петербург) Евгений Кузнецов прокомментировал результаты анонимного опроса в СМИ, в котором генеральные менеджеры и руководители клубов КХЛ назвали его самым техничным и самым переоценённым игроком лиги.

«Меня назвали самым переоценённым хоккеистом? Они ничего не понимают в хоккее. Что касается самого техничного, тоже ничего не понимают. Есть ребята техничнее», – приводит слова Кузнецова Metaratings.

32-летний Евгений Кузнецов в сезоне-2024/2025 провёл за санкт-петербургский клуб 38 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 37 (12+25) очков при показателе полезности «+14». СКА с 71 очком в 58 матчах располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

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