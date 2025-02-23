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«Мне по кайфу». Вадим Шипачёв — о 300-й заброшенной шайбе в КХЛ

«Мне по кайфу». Вадим Шипачёв — о 300-й заброшенной шайбе в КХЛ
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался о своей 300-й заброшенной шайбе в матчах Континентальной хоккейной лиги. Сегодня, 23 февраля, минское «Динамо» на выезде обыграло московский «Спартак» (3:0), Шипачёв стал автором второго гола.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Тирни (Бориков) – 01:09 (5x5)     0:2 Шипачёв (Гросс, Мороз) – 29:09 (5x5)     0:3 Мороз (Горбунов, Лайл) – 59:41 (en)    

— Очень приятно, когда 300‑й гол забиваешь. Это ступенька, которую не каждый может достичь. Я рад быть тем игроком, который забил столько в КХЛ. Тем более команда выиграла, это супер. Я чаще передачи отдаю, но их и так побольше у меня. Естественно, я не буду сейчас прыгать от радости из‑за того, что забил 300 голов. Но это, повторюсь, приятно. Семья, друзья уже поздравили.

— Есть какая‑то цифра главная, к которой ты хотел прийти в карьере?
— Впечатляет каждая цифра. Я сыграл 1000‑й матч в этом году, побил рекорд Мозякина в КХЛ. Каждая цифра даёт положительные эмоции, позитивный настрой. После чего хочется дальше продолжать играть, радовать себя, семью, болельщиков, помогать команде.

— Можно говорить, что Шипачёв нашел свою команду?
— Не знаю, я просто рад, что играю в хоккей и получаю кайф, когда забиваю голы и отдаю передачи. Команда выигрывает, всё классно. Нет такого, что это какая‑то рутинная работа, которая выматывает. Мне по кайфу, — приводит слова Шипачёва «Матч ТВ».

Вадим Шипачёв стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим 300 шайб. Лучшим снайпером в истории Континентальной хоккейной лиги является Сергей Мозякин, на счету которого 419 голов.

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