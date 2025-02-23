Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Классный выезд получился». Вадим Шипачёв — о серии из четырёх побед минского «Динамо»

«Классный выезд получился». Вадим Шипачёв — о серии из четырёх побед минского «Динамо»
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал результаты выездной серии, в которой его команда одержала четыре победы с общей разницей забитых и пропущенных шайб +13 (16-3). Минчане обыграли «Витязь» (4:2), ЦСКА (4:1), «Динамо» Москва (5:0) и «Спартак» (3:0).

«Классный выезд получился. Я очень рад, что четыре победы. Роман Горбунов здорово играл. На самом деле вся команда классно играла. И болельщики нас очень поддерживали всю поездку. Сегодня со «Спартаком» особенно их было много! Всё классно!» — сказал Шипачёв в видео, опубликованном на официальной странице минского клуба в телеграм-канале.

Минчане набрали 71 очко в 57 играх и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Минское «Динамо» подряд обыграло «Спартак» и московских одноклубников с общим счётом 8:0
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android