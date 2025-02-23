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Тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от ЦСКА

Тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от ЦСКА
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги домашнего матча КХЛ с московским ЦСКА, в котором уфимцы проиграли со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Долженков (Касселс, Провольнев) – 24:20 (5x5)     0:2 Нестеров (Гурьянов, Касселс) – 25:33 (5x5)     1:2 Ян (Науменков, Тодд) – 30:45 (5x5)     2:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 32:11 (5x4)     2:3 Соркин (Полтапов, Седов) – 37:03 (5x5)     2:4 Карнаухов (Мамин) – 55:00 (5x5)    

— Чтобы обыграть такую команду, как ЦСКА, надо хорошо играть и в атаке, и в обороне. У нас уже несколько игр такое продолжается, но мы знаем, что нужно улучшать. Всех мужчин с Днём защитника Отечества.

– Автогол Никиты Зоркина – что об этом скажете?
– В третьем голе было две проигранные борьбы при выходе из зоны, поэтому и пропустили.

– С «Витязем» в концовке только два броска по воротам, сегодня – один. Команде не хватает сил на концовку?
– Не могу сказать, что мы свежие и бежим. Мы могли бы быть агрессивнее. Даже при счёте 2:3 у нас были моменты, чтобы забить, но пока не хватает хладнокровия.

– Третье поражение подряд впервые в сезоне. О чём это говорит?
– Сейчас мы проходим через такой этап, где не складывается пока что. К плей-офф надо улучшить единоборства, игру с шайбой и в обороне.

– Несколько перестановок сделали на матч. Чего хотели добиться от новых сочетаний?
– Пименов попал в ротацию, Алалыкин сыграл в центре, остальное подстраивали под связки. Определённые нюансы выходят на первую роль, они и сделали сегодня разницу, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба.

«Салават Юлаев» с 75 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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