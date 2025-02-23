Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гру — о поражении «Трактора» от «Нефтехимика»: мы будто проиграли каждое единоборство

Гру — о поражении «Трактора» от «Нефтехимика»: мы будто проиграли каждое единоборство
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от нижнекамского «Нефтехимика» (1:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Горюнов-Рольгизер (Светлаков, Кравцов) – 00:13 (5x5)     1:1 Митякин (Шафигуллин) – 06:39 (5x5)     1:2 Митякин (Шафигуллин) – 26:30 (5x5)     1:3 Ди (Точилкин, Капустин) – 54:25 (5x5)    

— В начале матча у нас была отличная смена, и были моменты по ходу встречи, могли забросить шайбы. Знаете, если смотреть на матч в целом, то мы будто проиграли каждое единоборство. «Нефтехимик» очень хотел в этом матче победить, а мы нет.

— Сегодня был быстрый гол и команда будто бы поверила в победу слишком рано.
— Не знаю, сложно сказать. Обычно это хорошее начало, когда ваша команда забивает так рано. Какой-то детальной статистики у меня нет, но в нашем случае на руку нам это не сыграло.

— Во втором периоде два не самых нужных удаления помешали навязать борьбу, возможно, забросить вторую шайбу. В чём причина этих удалений?
— Мы действительно словили своего рода волну в нападении, но затем получили удаление за нарушение численного состава. К сожалению, в последнее время у нас бывают такие ненужные удаления в нападении. Обычно нас выручают спецбригады меньшинства, сегодня они тоже отлично сыграли, думали, что они дадут нам стимул.

Четыре дня до следующей игры с «Ак Барсом». Какой план и вернётся ли Шабанов?
— Завтра у нас выходной, так что надеемся, что увидим Максима Шабанова во вторник на тренировке с основным составом, — приводит слова Гру официальный сайт «Трактора».

«Трактор» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, набрав 82 очка в 60 играх. Команда прервала трёхматчевую победную серию.

Материалы по теме
«Сейчас не до празднования юбилея». Кадейкин — о 100-м матче Фукале в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android