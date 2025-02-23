Гру — о поражении «Трактора» от «Нефтехимика»: мы будто проиграли каждое единоборство

Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от нижнекамского «Нефтехимика» (1:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

— В начале матча у нас была отличная смена, и были моменты по ходу встречи, могли забросить шайбы. Знаете, если смотреть на матч в целом, то мы будто проиграли каждое единоборство. «Нефтехимик» очень хотел в этом матче победить, а мы нет.

— Сегодня был быстрый гол и команда будто бы поверила в победу слишком рано.

— Не знаю, сложно сказать. Обычно это хорошее начало, когда ваша команда забивает так рано. Какой-то детальной статистики у меня нет, но в нашем случае на руку нам это не сыграло.

— Во втором периоде два не самых нужных удаления помешали навязать борьбу, возможно, забросить вторую шайбу. В чём причина этих удалений?

— Мы действительно словили своего рода волну в нападении, но затем получили удаление за нарушение численного состава. К сожалению, в последнее время у нас бывают такие ненужные удаления в нападении. Обычно нас выручают спецбригады меньшинства, сегодня они тоже отлично сыграли, думали, что они дадут нам стимул.

— Четыре дня до следующей игры с «Ак Барсом». Какой план и вернётся ли Шабанов?

— Завтра у нас выходной, так что надеемся, что увидим Максима Шабанова во вторник на тренировке с основным составом, — приводит слова Гру официальный сайт «Трактора».

«Трактор» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, набрав 82 очка в 60 играх. Команда прервала трёхматчевую победную серию.