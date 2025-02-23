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Тренер «Лады» — о мотивации без плей-офф: а что нам теперь, закончить и уйти?

Тренер «Лады» — о мотивации без плей-офф: а что нам теперь, закончить и уйти?
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Главный тренер тольяттинской «Лады» Павел Зубов прокомментировал поражение от казанского «Ак Барса» (1:2) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Кошелев (Пустозёров, Марченко) – 09:22 (5x4)     2:0 Галимов (Сафонов, Князев) – 20:30 (5x5)     2:1 Юртайкин (Неколенко, Михайлов) – 23:19 (5x4)    

«Могу выделить с нашей стороны бригаду меньшинства. Хорошо оборонялись, надо посмотреть будет ещё момент, было удаление или нет, пока никаких санкций к игроку, который получил штраф, применять не будем, надо сначала разобраться.

Второй период – первый бросок и сразу гол. Потом создавали моменты, много владели шайбой, особенно во втором периоде, но исполнительское мастерство не позволило сравнять счёт. Было большинство, и люди, которые выходят в спецбригаде большинства, должны нести ответственность перед командой, до них это было доведено. В третьем периоде хозяева играли уже по счёту, вратарь соперника здорово показал себя.

Не вышли в плей-офф, но ищем мотивацию, а что нам – закончить и уйти? Болельщики хотят видеть победы, у всех есть близкие и родные, которые смотрят игры. Когда Фисенко встал на скамейку, он сказал, что гораздо сложнее следить за игрой так, чем когда ты на поле. Поэтому мы должны играть ради тех, кто за нас болеет. Конечно, сложно без турнирной мотивации играть, но возможно», – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Лада», имеющая в активе 46 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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