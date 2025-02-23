Наставник «Ак Барса» назвал матч с «Ладой» игровой тренировкой

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Ладой» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Поменяли сочетания в первых звеньях, трудно пока давать оценку, но по игре недисциплинированно сыграли, удалениями создали себе трудности. В меньшинстве сыграли самоотверженно. Дисциплина на первом месте, разберём игру, объясним, как в каких моментах нужно действовать, чтобы не давать повода для удалений.

В атаке где-то не хватает хладнокровия. Моменты создаём неплохие, произошли изменения сочетаний, и время нужно будет сыграться. Ищем сочетания, были изменения и в спецбригаде большинства, игровая тренировка была такая на сыгранность. Давали много шансов сопернику в большинстве, ребятам говорим всегда, прежде чем создавать в атаке, нужно завладеть шайбой. Будем доносить, чтобы таких моментов было как можно меньше.

По вратарям идём тандемом. Пришло время посмотреть ребят на длинной дистанции, до этого играл у нас Тимур, дальше подумаем», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» набрал 76 очков в 58 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф.