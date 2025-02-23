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Наставник «Ак Барса» назвал матч с «Ладой» игровой тренировкой

Наставник «Ак Барса» назвал матч с «Ладой» игровой тренировкой
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Ладой» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Кошелев (Пустозёров, Марченко) – 09:22 (5x4)     2:0 Галимов (Сафонов, Князев) – 20:30 (5x5)     2:1 Юртайкин (Неколенко, Михайлов) – 23:19 (5x4)    

«Поменяли сочетания в первых звеньях, трудно пока давать оценку, но по игре недисциплинированно сыграли, удалениями создали себе трудности. В меньшинстве сыграли самоотверженно. Дисциплина на первом месте, разберём игру, объясним, как в каких моментах нужно действовать, чтобы не давать повода для удалений.

В атаке где-то не хватает хладнокровия. Моменты создаём неплохие, произошли изменения сочетаний, и время нужно будет сыграться. Ищем сочетания, были изменения и в спецбригаде большинства, игровая тренировка была такая на сыгранность. Давали много шансов сопернику в большинстве, ребятам говорим всегда, прежде чем создавать в атаке, нужно завладеть шайбой. Будем доносить, чтобы таких моментов было как можно меньше.

По вратарям идём тандемом. Пришло время посмотреть ребят на длинной дистанции, до этого играл у нас Тимур, дальше подумаем», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» набрал 76 очков в 58 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф.

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