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Форвард «Салавата Юлаева» Деннис Ян — о матче с ЦСКА: это очередной тест для нас

Форвард «Салавата Юлаева» Деннис Ян — о матче с ЦСКА: это очередной тест для нас
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Нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян подвёл итоги домашнего матча КХЛ с московским ЦСКА (2:4), в котором он отметился заброшенной шайбой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Долженков (Касселс, Провольнев) – 24:20 (5x5)     0:2 Нестеров (Гурьянов, Касселс) – 25:33 (5x5)     1:2 Ян (Науменков, Тодд) – 30:45 (5x5)     2:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 32:11 (5x4)     2:3 Соркин (Полтапов, Седов) – 37:03 (5x5)     2:4 Карнаухов (Мамин) – 55:00 (5x5)    

– Начали слабовато, но при счёте 2:2 мы имели шансы на победу. Допустили ошибку в своей зоне, они забили, и, конечно, нам было уже тяжело отыграться. Конечно, не хотелось бы такую серию иметь, совсем немного остаётся до плей-офф. Нужно собраться и подготовиться к решающим матчам.

– Матчи с командами из «Запада» всегда получаются непростыми. Насколько влияет стиль команды соперника?
– На каждую команду настраиваемся по-разному, ЦСКА – это топ-клуб, очередной тест для нас. Будем разбирать ошибки и готовиться на следующий матч.

– Что стало ключевым в сегодняшнем матче?
– В принципе, отыгрались с 0:2, положительный момент. На этом будем строить нашу игру.

– Как вам удалось укротить шайбу в вашем голе?
– Получил шайбу, пытался как можно быстрее бросить, тем более с неудобной. Но всё хорошо получилось – залетела в ворота. Понимал, что чем быстрее брошу, тем больше шансов забить, — приводит слова Яна официальный сайт клуба.

«Салават Юлаев» с 75 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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