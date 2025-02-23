Форвард «Салавата Юлаева» Деннис Ян — о матче с ЦСКА: это очередной тест для нас

Нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян подвёл итоги домашнего матча КХЛ с московским ЦСКА (2:4), в котором он отметился заброшенной шайбой.

– Начали слабовато, но при счёте 2:2 мы имели шансы на победу. Допустили ошибку в своей зоне, они забили, и, конечно, нам было уже тяжело отыграться. Конечно, не хотелось бы такую серию иметь, совсем немного остаётся до плей-офф. Нужно собраться и подготовиться к решающим матчам.

– Матчи с командами из «Запада» всегда получаются непростыми. Насколько влияет стиль команды соперника?

– На каждую команду настраиваемся по-разному, ЦСКА – это топ-клуб, очередной тест для нас. Будем разбирать ошибки и готовиться на следующий матч.

– Что стало ключевым в сегодняшнем матче?

– В принципе, отыгрались с 0:2, положительный момент. На этом будем строить нашу игру.

– Как вам удалось укротить шайбу в вашем голе?

– Получил шайбу, пытался как можно быстрее бросить, тем более с неудобной. Но всё хорошо получилось – залетела в ворота. Понимал, что чем быстрее брошу, тем больше шансов забить, — приводит слова Яна официальный сайт клуба.

«Салават Юлаев» с 75 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.