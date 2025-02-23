«Не хватило «мусорного» гола». Главный тренер «Спартака» — о проигрыше минскому «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в матче КХЛ с минским «Динамо» (0:3).

– Что сегодня не получилось у команды?

– Счёт на табло – тяжело выиграть, когда ты не забиваешь. Не хватило нам агрессии в концовке матча, не было трафика перед вратарём – бросков было много, но вратарь их все видел. Мы делали на этом акцент после 40 минут игры – понимали, что соперник будет играть строго, на контратаках. Но не хватило нам чуть агрессии, игра была по периметру – не хватило «мусорного» гола. Такой хоккей будет в плей-офф, и надо это переламывать – у нас будет ещё одна игра с минским «Динамо», так что мы учтём все эти нюансы.

– Бывают эпизоды, в которых решается судьба матча. Сегодня решающий гол произошёл на второй минуте – «Спартак» начал игру с хорошим настроем, но пропустили на контратаке, и минское «Динамо» раскрепостилось.

– Пропускать уже на второй минуте – это нехорошее начало. Это наши тактические ошибки, сыграли неправильно. С другой стороны, хоть мы и пропустили на второй минуте – но весь матч ещё был впереди. Моменты у нас были, но мы их не реализовали.

– Герман Рубцов вернулся после микротравмы, в списке травмированных у «Спартака» сейчас никого нет. Можно считать, что сегодняшний состав оптимальный на плей-офф?

– Нет, это ещё не оптимальный состав. У нас есть ребята, которые сейчас только вернулись и уже тренируются с командой. Ясно, что мы смотрим сочетания, но ещё не все полностью выздоровели, — приводит слова Жамнова официальный сайт «Спартака».

«Спартак» с 74 очками в активе продолжает оставаться на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. Минчане набрали 71 очко и занимают шестое место на Западе.