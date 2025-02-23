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Кошелев — о низкой результативности: понимал, что в прессе могут акцентировать

Кошелев — о низкой результативности: понимал, что в прессе могут акцентировать
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Нападающий «Ак Барса» Семён Кошелев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (2:1) и высказался о своей заброшенной шайбе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Кошелев (Пустозёров, Марченко) – 09:22 (5x4)     2:0 Галимов (Сафонов, Князев) – 20:30 (5x5)     2:1 Юртайкин (Неколенко, Михайлов) – 23:19 (5x4)    

«Была серия поражений, где-то у ребят ушла уверенность, но сейчас всё наладим. Нужно выигрывать, а потом уже акцентировать внимание на забитых голах. Поэтому даже если побеждать со счётом 1:0, то пусть будет так.

Если говорить про мой гол, то получилось бросить, до этого мне нашли хорошую передачу. Была концовка большинства, до этого всё оставляло желать лучшего, но здорово, что получилось забить и выиграть. Будем работать дальше. Давление от низкой результативности? Нет, пока это просто факт. Нужно исправлять, работать над этим, вот и всё.

Старался не обращать внимания, но понимал, что в прессе могут акцентировать. Но всё идёт через работу, выкладываюсь на играх и тренировках», – передаёт слова Кошелева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

29-летний Кошелев в сезоне-2024/2025 провёл за «Ак Барс» 58 игр в КХЛ и набрал 21 (13+8) очко.

«Ак Барс» с 76 очками в 58 матчах занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф.

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