«Мы в обороне играли системно». Квартальнов — о победе минского «Динамо» над «Спартаком»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с московским «Спартаком» (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ, в котором минчане одержали четвёртую подряд выездную победу.

— Хочу поздравить с большим праздником всех ребят, которые нас реально сейчас защищают. Это был тяжёлый выезд, и «Спартак» в первом периоде был хорош – они доминировали, где-то «съедали» нас. Но мы в обороне играли системно, и вратарь Вася Демченко – молодец, тащил нас. Это нормально для хорошей команды, сейчас мы едем домой – восстанавливаемся и ждём следующей игры со «Спартаком» в Минске, 27 февраля.

— Сегодня в конце третьего периода получил повреждение Джордан Гросс – уже известно, что с ним? И ещё Даниил Сотишвили влетел в борт…

– С докторами я ещё не говорил. Но Гросс – скромный парень, он сказал, что всё нормально. Пока чуть бледный, его «зашили» – по поводу сотрясения пока информации нет. Если с ним всё хорошо, то в следующем матче он сыграет. А с Сотишвили всё нормально – он продолжил играть и доктор ничего не сказал.

– Вам не кажется, что команда рановато набрала форму перед плей-офф, судя по последним играм? Или ещё есть компоненты, которые надо улучшить?

– Я не понимаю этого – «слишком рано», «слишком поздно». Мы ищем свою игру, решаем свои проблемы – начало матча у нас было неважным, но Васька помог нам сегодня. Мы не витаем в облаках, хотим сделать нашу команду ещё лучше – а пока вся страна радуется, выезд удался. Нам надо быть готовыми к следующим матчам – у нас непростые сдвоенные игры впереди, — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Спартака».

Минчане набрали 71 очко в 57 играх и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.