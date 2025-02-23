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«Мы в обороне играли системно». Квартальнов — о победе минского «Динамо» над «Спартаком»

«Мы в обороне играли системно». Квартальнов — о победе минского «Динамо» над «Спартаком»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с московским «Спартаком» (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ, в котором минчане одержали четвёртую подряд выездную победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Тирни (Бориков) – 01:09 (5x5)     0:2 Шипачёв (Гросс, Мороз) – 29:09 (5x5)     0:3 Мороз (Горбунов, Лайл) – 59:41 (en)    

— Хочу поздравить с большим праздником всех ребят, которые нас реально сейчас защищают. Это был тяжёлый выезд, и «Спартак» в первом периоде был хорош – они доминировали, где-то «съедали» нас. Но мы в обороне играли системно, и вратарь Вася Демченко – молодец, тащил нас. Это нормально для хорошей команды, сейчас мы едем домой – восстанавливаемся и ждём следующей игры со «Спартаком» в Минске, 27 февраля.

— Сегодня в конце третьего периода получил повреждение Джордан Гросс – уже известно, что с ним? И ещё Даниил Сотишвили влетел в борт…
– С докторами я ещё не говорил. Но Гросс – скромный парень, он сказал, что всё нормально. Пока чуть бледный, его «зашили» – по поводу сотрясения пока информации нет. Если с ним всё хорошо, то в следующем матче он сыграет. А с Сотишвили всё нормально – он продолжил играть и доктор ничего не сказал.

– Вам не кажется, что команда рановато набрала форму перед плей-офф, судя по последним играм? Или ещё есть компоненты, которые надо улучшить?
– Я не понимаю этого – «слишком рано», «слишком поздно». Мы ищем свою игру, решаем свои проблемы – начало матча у нас было неважным, но Васька помог нам сегодня. Мы не витаем в облаках, хотим сделать нашу команду ещё лучше – а пока вся страна радуется, выезд удался. Нам надо быть готовыми к следующим матчам – у нас непростые сдвоенные игры впереди, — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Спартака».

Минчане набрали 71 очко в 57 играх и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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