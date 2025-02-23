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«Он игрок с большой буквы». Дмитрий Квартальнов — о 300-й шайбе Шипачёва в КХЛ

«Он игрок с большой буквы». Дмитрий Квартальнов — о 300-й шайбе Шипачёва в КХЛ
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о 300-й заброшенной шайбе форварда Вадим Шипачёва в матчах Континентальной хоккейной лиги. Сегодня, 23 февраля, минчане на выезде обыграли московский «Спартак» (3:0), а Шипачёв стал автором второго гола, который стал для него юбилейным.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Тирни (Бориков) – 01:09 (5x5)     0:2 Шипачёв (Гросс, Мороз) – 29:09 (5x5)     0:3 Мороз (Горбунов, Лайл) – 59:41 (en)    

«Он не просто любит хоккей, но ещё и полностью отдаёт себя хоккею. У него был непростой предыдущий сезон, было давление и на него, и на меня – но я понимал, что он справится, это сто процентов. Нам нужно было аккуратно во всём разобраться, нам нужен был такой игрок, который умеет забивать ключевые голы, – и сегодня он перевернул игру. Так что он игрок с большой буквы. Я сам играл долго и понимаю, как физически тяжело себя готовить – для этого надо любить хоккей очень сильно. Я всегда видел, что он мастер, – хотя не думал, что он побьёт все эти рекорды, тогда это было ещё тяжело предвидеть», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Спартака».

Вадим Шипачёв стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим 300 шайб. Лучшим снайпером в истории Континентальной хоккейной лиги является Сергей Мозякин, на счету которого 419 голов.

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