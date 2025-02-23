«Он игрок с большой буквы». Дмитрий Квартальнов — о 300-й шайбе Шипачёва в КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о 300-й заброшенной шайбе форварда Вадим Шипачёва в матчах Континентальной хоккейной лиги. Сегодня, 23 февраля, минчане на выезде обыграли московский «Спартак» (3:0), а Шипачёв стал автором второго гола, который стал для него юбилейным.

«Он не просто любит хоккей, но ещё и полностью отдаёт себя хоккею. У него был непростой предыдущий сезон, было давление и на него, и на меня – но я понимал, что он справится, это сто процентов. Нам нужно было аккуратно во всём разобраться, нам нужен был такой игрок, который умеет забивать ключевые голы, – и сегодня он перевернул игру. Так что он игрок с большой буквы. Я сам играл долго и понимаю, как физически тяжело себя готовить – для этого надо любить хоккей очень сильно. Я всегда видел, что он мастер, – хотя не думал, что он побьёт все эти рекорды, тогда это было ещё тяжело предвидеть», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Спартака».

Вадим Шипачёв стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим 300 шайб. Лучшим снайпером в истории Континентальной хоккейной лиги является Сергей Мозякин, на счету которого 419 голов.