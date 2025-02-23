«Нам нужен был очередной подвиг». Главный тренер «Нефтехимика» — о победе над «Трактором»
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Трактором» (3:1) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Горюнов-Рольгизер (Светлаков, Кравцов) – 00:13 (5x5) 1:1 Митякин (Шафигуллин) – 06:39 (5x5) 1:2 Митякин (Шафигуллин) – 26:30 (5x5) 1:3 Ди (Точилкин, Капустин) – 54:25 (5x5)
«В Челябинске всегда полные трибуны, отличная поддержка своей команды. Всегда вдвойне приятно здесь победить, тем более команда идёт на первом месте, и по делу. Нам нужно было сделать очередной подвиг. Очки нужны кровь из носа. Гонка продолжается, поэтому такой получился матч. Много борьбы, стыков, голевых моментов. Интересный матч. Готовимся к следующему выезду. Всех настоящих мужчин с 23 февраля», — приводит слова Леонтьева официальный сайт «Трактора».
«Нефтехимик» набрал 53 очка в 58 играх и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
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