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Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 14 шайб

Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 14 шайб
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». Для Овечкина эта шайба стала 880-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 14 шайб. Встреча проходит в эти минуты, «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp)     1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15     2:1 Чикран (Строум, Уилсон) – 19:36     3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53    

Александр Овечкин забил во втором периоде при счёте 2:1 в пользу «Кэпиталз». Его ассистентами выступили Дилан Строум и Алексей Протас.

Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 711 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1591 очко.

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