Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 14 шайб
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». Для Овечкина эта шайба стала 880-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 14 шайб. Встреча проходит в эти минуты, «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp) 1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15 2:1 Чикран (Строум, Уилсон) – 19:36 3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53
Александр Овечкин забил во втором периоде при счёте 2:1 в пользу «Кэпиталз». Его ассистентами выступили Дилан Строум и Алексей Протас.
Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 711 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1591 очко.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 февраля 2025
-
22:22
-
22:19
-
22:15
-
20:56
-
20:45
-
20:37
-
20:22
-
20:14
-
19:59
-
19:47
-
19:41
-
19:34
-
19:21
-
19:10
-
18:52
-
18:37
-
18:24
-
18:01
-
17:32
-
17:11
-
17:00
-
16:45
-
16:18
-
16:07
-
15:45
-
15:13
-
15:05
-
14:41
-
14:10
-
13:35
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:05