Результаты матчей КХЛ на 23 февраля 2025 года

Сегодня, 23 февраля, прошли четыре матча регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 89 очков в 59 матчах. На второй строчке располагается московский «Спартак», у которого 74 очка после 57 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает «Северсталь», набравшая 73 очка в 57 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 82 очка в 60 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 77 очков в 57 матчах. Казанский «Ак Барс» находится на третьей строчке Востока с 76 очками в 58 матчах.