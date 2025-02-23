Результаты матчей КХЛ на 23 февраля 2025 года
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Сегодня, 23 февраля, прошли четыре матча регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Горюнов-Рольгизер (Светлаков, Кравцов) – 00:13 (5x5) 1:1 Митякин (Шафигуллин) – 06:39 (5x5) 1:2 Митякин (Шафигуллин) – 26:30 (5x5) 1:3 Ди (Точилкин, Капустин) – 54:25 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Тирни (Бориков) – 01:09 (5x5) 0:2 Шипачёв (Гросс, Мороз) – 29:09 (5x5) 0:3 Мороз (Горбунов, Лайл) – 59:41 (en)
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Долженков (Касселс, Провольнев) – 24:20 (5x5) 0:2 Нестеров (Гурьянов, Касселс) – 25:33 (5x5) 1:2 Ян (Науменков, Тодд) – 30:45 (5x5) 2:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 32:11 (5x4) 2:3 Соркин (Полтапов, Седов) – 37:03 (5x5) 2:4 Карнаухов (Мамин) – 55:00 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Кошелев (Пустозёров, Марченко) – 09:22 (5x4) 2:0 Галимов (Сафонов, Князев) – 20:30 (5x5) 2:1 Юртайкин (Неколенко, Михайлов) – 23:19 (5x4)
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 89 очков в 59 матчах. На второй строчке располагается московский «Спартак», у которого 74 очка после 57 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает «Северсталь», набравшая 73 очка в 57 матчах.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 82 очка в 60 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 77 очков в 57 матчах. Казанский «Ак Барс» находится на третьей строчке Востока с 76 очками в 58 матчах.
Комментарии
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