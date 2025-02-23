Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ на 23 февраля 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 23 февраля 2025 года
Комментарии

Сегодня, 23 февраля, состоялось семь матчей OLIMPBET Чемпионата Всероссийской хоккейной лиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Омские Крылья
Омск
Окончен
1 : 4
Челны
Набережные Челны
0:1 Ляпустин (Булатов, Ломако) – 32:14 (5x4)     1:1 Мирзабалаев (Сысоев, Мурылёв) – 47:06 (5x5)     1:2 Ляпустин (Ломако, Булатов) – 51:29 (5x4)     1:3 Устимкин (Ломако) – 57:15 (5x5)     1:4 Шарифьянов (Мотыгуллин, Болучевский) – 59:46 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Звезда
Москва
Окончен
3 : 2
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 Янченко (Чуркин) – 32:40 (4x5)     2:0 Мингачёв (Кузьминов) – 35:52 (5x5)     2:1 Максимов (Минеев) – 41:39 (5x5)     3:1 Кузьминов (Яппаров, Мингачёв) – 58:40 (en)     3:2 Казаков (Апальков, Минеев) – 59:50 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ХК Юнисон-Москва
Москва
Окончен
1 : 0
Сокол
Красноярск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
3 : 4
Нефтяник
Альметьевск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Кристалл
Саратов
Окончен
6 : 3
Южный Урал
Оренбургская область
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Дизель
Пенза
Окончен
3 : 5
Магнитка
Магнитогорск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 6
ХК Норильск
Норильск

Турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 84 очка после 56 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 82 очка. Тройку сильнейших замыкает воскресенский «Химик» с 78 очками.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 36 очков после 56 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

Турнирная таблица ВХЛ
Календарь ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android