Результаты матчей ВХЛ на 23 февраля 2025 года
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Сегодня, 23 февраля, состоялось семь матчей OLIMPBET Чемпионата Всероссийской хоккейной лиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Омские Крылья
Омск
Окончен
1 : 4
Челны
Набережные Челны
0:1 Ляпустин (Булатов, Ломако) – 32:14 (5x4) 1:1 Мирзабалаев (Сысоев, Мурылёв) – 47:06 (5x5) 1:2 Ляпустин (Ломако, Булатов) – 51:29 (5x4) 1:3 Устимкин (Ломако) – 57:15 (5x5) 1:4 Шарифьянов (Мотыгуллин, Болучевский) – 59:46 (en)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Звезда
Москва
Окончен
3 : 2
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 Янченко (Чуркин) – 32:40 (4x5) 2:0 Мингачёв (Кузьминов) – 35:52 (5x5) 2:1 Максимов (Минеев) – 41:39 (5x5) 3:1 Кузьминов (Яппаров, Мингачёв) – 58:40 (en) 3:2 Казаков (Апальков, Минеев) – 59:50 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ХК Юнисон-Москва
Москва
Окончен
1 : 0
Сокол
Красноярск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
3 : 4
Нефтяник
Альметьевск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Кристалл
Саратов
Окончен
6 : 3
Южный Урал
Оренбургская область
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Дизель
Пенза
Окончен
3 : 5
Магнитка
Магнитогорск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 6
ХК Норильск
Норильск
Турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 84 очка после 56 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 82 очка. Тройку сильнейших замыкает воскресенский «Химик» с 78 очками.
Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 36 очков после 56 матчей.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
Комментарии
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