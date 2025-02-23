Александр Овечкин забил 880-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». Для Овечкина эта шайба стала 880-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Встреча проходит в эти минуты, «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счётом 3:1.

Таким образом, Александр ещё на один гол сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет 14 шайб.

Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 711 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1591 очко.