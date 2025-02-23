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Александр Овечкин забил 881-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин забил 881-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился второй заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». Для Овечкина эта шайба стала 881-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 13 шайб. Встреча проходит в эти минуты, «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
6 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp)     1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15     2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp)     3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53     4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp)     5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45     5:2 Ньюджент-Хопкинс – 46:35     6:2    

Александр Овечкин первый раз отличился во втором периоде при счёте 2:1 в пользу «Кэпиталз». Свою вторую шайбу он забросил через 10 минут в большинстве.

Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 714 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1595 очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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