«Хоккей — интересная штука». Илья Воробьёв — о победе ЦСКА над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал выездную победу над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в чемпионате КХЛ-2024/2025.

— Довольно солидная игра с нашей стороны. Во втором периоде, правда, в меньшинстве пропустили, но и то такие голы были – одна «от уха» зашла, другая на добивании. Они в принципе не разыгранные были. А так, мы и перебросали соперника. Довольно неплохо сегодня выглядели.

— Что можете сказать по поводу дисциплины своей команды?

— Я не знаю. В первом периоде Уфа два раза осталась в меньшинстве – мы не забили. Хоккей – интересная штука.

— Хотелось бы вернуться к теме удалений. Это вообще не свойственно ЦСКА – много удаляться?

— Да, не свойственно. Ребята хотели обязательно сегодня выиграть, немножко горели. У нас есть система штрафов, — приводит слова Воробьёва официальный сайт армейского клуба.

ЦСКА прервал серию из трёх поражений подряд. После этой победы армейцы вновь поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка.