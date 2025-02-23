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«Хоккей — интересная штука». Илья Воробьёв — о победе ЦСКА над «Салаватом Юлаевым»

«Хоккей — интересная штука». Илья Воробьёв — о победе ЦСКА над «Салаватом Юлаевым»
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал выездную победу над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в чемпионате КХЛ-2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Долженков (Касселс, Провольнев) – 24:20 (5x5)     0:2 Нестеров (Гурьянов, Касселс) – 25:33 (5x5)     1:2 Ян (Науменков, Тодд) – 30:45 (5x5)     2:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 32:11 (5x4)     2:3 Соркин (Полтапов, Седов) – 37:03 (5x5)     2:4 Карнаухов (Мамин) – 55:00 (5x5)    

— Довольно солидная игра с нашей стороны. Во втором периоде, правда, в меньшинстве пропустили, но и то такие голы были – одна «от уха» зашла, другая на добивании. Они в принципе не разыгранные были. А так, мы и перебросали соперника. Довольно неплохо сегодня выглядели.

— Что можете сказать по поводу дисциплины своей команды?
— Я не знаю. В первом периоде Уфа два раза осталась в меньшинстве – мы не забили. Хоккей – интересная штука.

— Хотелось бы вернуться к теме удалений. Это вообще не свойственно ЦСКА – много удаляться?
— Да, не свойственно. Ребята хотели обязательно сегодня выиграть, немножко горели. У нас есть система штрафов, — приводит слова Воробьёва официальный сайт армейского клуба.

ЦСКА прервал серию из трёх поражений подряд. После этой победы армейцы вновь поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка.

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