«Хоккей — интересная штука». Илья Воробьёв — о победе ЦСКА над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал выездную победу над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в чемпионате КХЛ-2024/2025.
— Довольно солидная игра с нашей стороны. Во втором периоде, правда, в меньшинстве пропустили, но и то такие голы были – одна «от уха» зашла, другая на добивании. Они в принципе не разыгранные были. А так, мы и перебросали соперника. Довольно неплохо сегодня выглядели.
— Что можете сказать по поводу дисциплины своей команды?
— Я не знаю. В первом периоде Уфа два раза осталась в меньшинстве – мы не забили. Хоккей – интересная штука.
— Хотелось бы вернуться к теме удалений. Это вообще не свойственно ЦСКА – много удаляться?
— Да, не свойственно. Ребята хотели обязательно сегодня выиграть, немножко горели. У нас есть система штрафов, — приводит слова Воробьёва официальный сайт армейского клуба.
ЦСКА прервал серию из трёх поражений подряд. После этой победы армейцы вновь поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка.
- 23 февраля 2025
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