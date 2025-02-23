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Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал

Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал
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В эти минуты на стадионе « Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами, обновив свой рекорд по числу вратарей, которым забивал в НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
6 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp)     1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15     2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp)     3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53     4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp)     5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45     5:2 Ньюджент-Хопкинс – 46:35     6:2    

Вратарь «Эдмонтона» Кэлвин Пикар стал 181-м вратарём в истории североамериканской лиги, которому забивал Овечкин.

Всего на счету российского форварда теперь 881 гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 13 шайб.

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