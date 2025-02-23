Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал

В эти минуты на стадионе « Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами, обновив свой рекорд по числу вратарей, которым забивал в НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счётом 5:1.

Вратарь «Эдмонтона» Кэлвин Пикар стал 181-м вратарём в истории североамериканской лиги, которому забивал Овечкин.

Всего на счету российского форварда теперь 881 гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 13 шайб.