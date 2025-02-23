Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 13 шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился второй заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». Для Овечкина эта шайба стала 881-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 13 шайб. Встреча проходит в эти минуты, «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счётом 5:1.

Александр Овечкин первый раз отличился во втором периоде при счёте 2:1 в пользу «Кэпиталз». Свою вторую шайбу он забросил через 10 минут, реализовав большинство.

Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 714 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1595 очков.

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