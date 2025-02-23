Александр Овечкин отпраздновал с сыном один из голов в ворота «Эдмонтон Ойлерз». Видео
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз». После одного из голов он подъехал к заградительному стеклу, за которым находился его сын и ударился с ним кулаком. Встреча проходит в эти минуты, «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
6 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp) 1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15 2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp) 3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53 4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp) 5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45 5:2 Ньюджент-Хопкинс – 46:35 6:2
Для Овечкина эта шайба стала 881-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 13 шайб.
Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 714 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1595 очков.
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