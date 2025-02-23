Александр Овечкин отпраздновал с сыном один из голов в ворота «Эдмонтон Ойлерз». Видео

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз». После одного из голов он подъехал к заградительному стеклу, за которым находился его сын и ударился с ним кулаком. Встреча проходит в эти минуты, «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счётом 5:1.

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Для Овечкина эта шайба стала 881-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 13 шайб.

Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 714 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1595 очков.