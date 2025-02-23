Александр Овечкин проводит 178-й матч в НХЛ с 2+ забитыми голами, больше только у Гретцки

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами. Таким образом, этот матч стал для него 178-м в НХЛ, в котором он забил 2+ гола. Идёт третий период. «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счётом 5:2.

Больше Овечкина в НХЛ таких матчей провёл только Уэйн Гретцки — 189.

Всего на счету российского форварда теперь 881 гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 13 шайб.