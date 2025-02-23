Александр Овечкин проводит 178-й матч в НХЛ с 2+ забитыми голами, больше только у Гретцки
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами. Таким образом, этот матч стал для него 178-м в НХЛ, в котором он забил 2+ гола. Идёт третий период. «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp) 1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15 2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp) 3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53 4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp) 5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45 5:2 Ньюджент-Хопкинс (Арвидссон, Хайман) – 46:35 6:2 Строум (Протас, Карлсон) – 50:38 6:3 Скиннер – 55:05 7:3 Овечкин – 57:22
Больше Овечкина в НХЛ таких матчей провёл только Уэйн Гретцки — 189.
Всего на счету российского форварда теперь 881 гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 13 шайб.
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