Александр Овечкин забил 882-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился третьей заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». Для Овечкина эта шайба стала 882-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 12 шайб. Встреча проходит в эти минуты, «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счётом 7:3.

Александр Овечкин первый раз отличился во втором периоде при счёте 2:1 в пользу «Кэпиталз». Свою вторую шайбу он забросил через 10 минут в большинстве. Третий гол Овечкин забил на 58-й минуте, отправив шайбу в пустые ворота.

Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 714 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1595 очков.