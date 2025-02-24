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Сибирь — Адмирал, результат матча 24 февраля, счет 2:5, КХЛ 2024-2025

«Сибирь» проиграла дома «Адмиралу» и продлила безвыигрышную серию до пяти матчей
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В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Адмирал» из Владивостока. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
1:0 Мёрфи (Аланов, Широков) – 12:45 (5x5)     1:1 Родевальд (Ручкин, Муранов) – 24:09 (5x5)     1:2 Шестаков (Старков, Шулак) – 25:22 (5x5)     1:3 Шестаков (Петухов, Гутик) – 34:41 (5x5)     1:4 Петьков (Степанов, Завгородний) – 45:24 (5x5)     1:5 Родевальд (Принс, Муранов) – 51:07 (5x5)     2:5 Гоголев (Мёрфи) – 56:57 (5x5)    

Хозяева открыли счёт в первом периоде после точного броска защитника Тревора Мёрфи. В дальнейшем забивали только гости. В составе дальневосточного клуба по две шайбы забросили Аркадий Шестаков и Джек Родуэлл, ещё один гол на счету Кирилла Петькова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь» с 59 очками в 58 матчах занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал», набравший 62 очка, находится на седьмом месте Востока.

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