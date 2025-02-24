«Сибирь» проиграла дома «Адмиралу» и продлила безвыигрышную серию до пяти матчей
Поделиться
В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Адмирал» из Владивостока. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
1:0 Мёрфи (Аланов, Широков) – 12:45 (5x5) 1:1 Родевальд (Ручкин, Муранов) – 24:09 (5x5) 1:2 Шестаков (Старков, Шулак) – 25:22 (5x5) 1:3 Шестаков (Петухов, Гутик) – 34:41 (5x5) 1:4 Петьков (Степанов, Завгородний) – 45:24 (5x5) 1:5 Родевальд (Принс, Муранов) – 51:07 (5x5) 2:5 Гоголев (Мёрфи) – 56:57 (5x5)
Хозяева открыли счёт в первом периоде после точного броска защитника Тревора Мёрфи. В дальнейшем забивали только гости. В составе дальневосточного клуба по две шайбы забросили Аркадий Шестаков и Джек Родуэлл, ещё один гол на счету Кирилла Петькова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Сибирь» с 59 очками в 58 матчах занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал», набравший 62 очка, находится на седьмом месте Востока.
Комментарии
- 24 февраля 2025
-
18:10
-
17:48
-
17:45
-
17:09
-
16:47
-
16:30
-
16:11
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
14:55
-
14:35
-
14:20
-
14:07
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:32
-
12:30
-
12:25
-
12:23
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:00