Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» одержать крупную победу над «Эдмонтоном»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 7:3.

Капитан хозяев 39-летний российский нападающий Александр Овечкин отметился тремя заброшенными шайбами. Он закончил матч с показателем полезности «+3». Кроме Овечкина, у «Вашингтона» голами отметились Том Уилсон, Джейкоб Чикран, Коннор Макмайкл и Дилан Строум. За «Эдмонтон» забили Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Джефф Скиннер. Российский форвард «Ойлерз» Василий Подколзин продлил безголевую серию до 12 матчей.