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Вашингтон Кэпиталз — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 23 февраля 2024, счет 7:3, НХЛ 2024-2025

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» одержать крупную победу над «Эдмонтоном»
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:42 (pp)     1:1 Уилсон (Дюбуа, Рой) – 17:15     2:1 Чикран (Уилсон, Строум) – 19:36 (pp)     3:1 Овечкин (Строум, Протас) – 28:53     4:1 Овечкин (Чикран) – 38:39 (pp)     5:1 Макмайкл (Карлсон, Протас) – 39:45     5:2 Ньюджент-Хопкинс (Арвидссон, Хайман) – 46:35     6:2 Строум (Протас, Карлсон) – 50:38     6:3 Скиннер – 55:05     7:3 Овечкин – 57:22    

Капитан хозяев 39-летний российский нападающий Александр Овечкин отметился тремя заброшенными шайбами. Он закончил матч с показателем полезности «+3». Кроме Овечкина, у «Вашингтона» голами отметились Том Уилсон, Джейкоб Чикран, Коннор Макмайкл и Дилан Строум. За «Эдмонтон» забили Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Джефф Скиннер. Российский форвард «Ойлерз» Василий Подколзин продлил безголевую серию до 12 матчей.

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